Mellet: si on croit les accusés, David est toujours vivant!

Première semaine du procès. Et l’affaire s’est déjà bien décantée… Forcément, quand il y a 5 accusés dans le box, ils essaient tous de sauver leur peau, parfois au détriment des complices d’hier.

juste une raclée

Ainsi, lundi dernier, chacun a raconté sa petite histoire. Sophie Dery : « J’étais fâchée parce que David m’avait quittée, certes, et j’ai d’abord cherché quelqu’un pour lui mettre une raclée, OK, mais j’ai rapidement renoncé à ce projet, malgré le fait que je n’appréciais pas le fait qu’il demande un droit de visite pour notre enfant. Et je n’ai payé personne. Ni pour une raclée ni pour un contrat… » Giuliano Di Iulliochiacchia : « Elle m’a d’abord chargé de trouver des gens pour une raclée, puis pour l’éliminer. J’ai vu la possibilité de lui soutirer de l’argent sans rien faire. Puis, quand elle m’a mis la pression et qu’elle a voulu récupérer ses acomptes, j’ai trouvé des gens pour une raclée, notamment Christophe Petit. » Christophe Petit abonde : « Je ne voulais pas le faire moi-même, j’ai engagé Patrick Bastin et je lui ai remis une arme. Après… » Patrick Bastin : « J’ai donné l’arme à Fayçal Boutuil. C’est lui qui a donné rendez-vous à Ervinckx et qui a tiré sur lui ». Boutuil : « Je suis boxeur. On m’a donné 2.000 euros pour une raclée et j’ai exécuté le contrat. C’est Bastin qui a tiré avant que j’aie pu frapper. »

