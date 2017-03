Jenifer, rescapée d'un terrible accident mortel: le frère de la jeune fille décédée dans le crash fait de nouvelles révélations

Le frère de la jeune femme décédée dans l’accident de la route qui a notamment touché la chanteuse Jenifer a décidé de s’exprimer pour la première fois. Et il n’est pas tendre avec l’artiste…

Dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu’elle revenait d’un concert à Bruxelles avec une partie de l’équipe de sa tournée, la chanteuse Jenifer a été victime d’un accident de la route sur l’autoroute A1 à hauteur de Senlis, à moins d’une heure de Paris. Le minivan de l’artiste a heurté de plein fouet une voiture, tous feux éteints, arrêtée sur la route. Le crash a fait un mort, une jeune femme d’une vingtaine d’années nommée Claire, et deux autres blessés graves, dont le footballeur Youcef Touati, dans un état de mort cérébral selon Le Parisien.

Jenifer, rapidement, a publié un message sur les réseaux sociaux à l’encontre des proches des victimes, avant d’évoquer plus longuement cette situation dramatique sur Facebook, mercredi dernier : « Une jeune femme, claire, a perdu la vie dans cet accident, un jeune homme est aujourd’hui en état de mort cérébrale, et le conducteur, dont l’état semble s’être stabilisé, gardera vraisemblablement de lourdes séquelles. Je ne cesse de penser à la douleur des familles des victimes. Toutes mes pensées les accompagnent jour et nuit ».

Mais ce message ne semble pas réconforter la famille de Claire. Le frère de la jeune victime a ainsi décidé de sortir du silence dans les colonnes du magazine Public. « Avec son bobo à la jambe, elle est tellement à plaindre… On entend parler d’elle, mais c’est ma sœur qui est décédée ! De toute façon, on n’attend rien de sa part, et puis elle n’y est pour rien : c’est son chauffeur qui est fautif », lance-t-il. Une plainte a ainsi été déposée à l’encontre du chauffeur du minivan.

Une page Facebook a également été créée par le compagnon de Claire, Jérémy, afin de rendre hommage à la « pétillante » jeune femme, « partie trop tôt ».