Spectaculaire accident à Verlaine : une voiture sur le toit Voie de la Tombe

Un Donceelois de 20 ans a été victime d’un accident ce samedi matin aux alentours de 6h20 alors qu’il circulait Voie de la Tombe à Verlaine. Seul en cause, sa voiture s’est retrouvée sur le toit après avoir mal négocié un virage. Le jeune homme a dû être désincarcéré.

Plus de peur que de mal ce samedi matin pour un Donceelois âgé de 20 ans. Celui-ci a été victime d’un accident aux alentours de 6h20 alors qu’il circulait sur la Voie de la Tombe à Verlaine. Pour une raison inconnue, le jeune homme, seul en cause, a effectué une sortie de route après avoir mal négocié un virage. Il a ensuite pris un talus avec sa Volkswagen Golf avant d’être propulsé, d’effectuer au moins un tonneau pour ensuite terminer sa course sur le toit.

Un SMUR, un véhicule de désincarcération et une ambulance ont été appelés sur place. Le jeune homme a été désincarcéré et transporté vers un hôpital waremmien. Ses jours n’étaient pas en danger. La police de Meuse-Hesbaye a constaté les faits.

Le dépanneur Alpha Dépannage a procédé au retrait de la carcasse du véhicule.