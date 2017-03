Premier League: Everton triomphe largement grâce à ses Belges: 1 but et 1 assist pour Lukaku, 1 but pour Mirallas (vidéos)

Everton a battu West Bromwich Albion 3-0, samedi, lors de la 28e journée du championnat d’Angleterre. Les deux Belges des ’Toffees’ ont fait trembler les filets : Kevin Mirallas a ouvert le score, Romelu Lukaku a marqué le troisième but, améliorant son record personnel en Premier League. Nacer Chadli a joué tout le match pour WBA.

Mirallas a débloqué la situation après 39 minutes de jeu. Lukaku était au départ de l’action. Le ballon est arrivé à Barkley, dont le tir était repoussé par Foster. Mirallas se montrait le plus rapide à la récupération et envoyait le cuir au fond du but. C’est le troisième but de la saison de Mirallas.

Juste avant la pause, Lukaku effectuait un bon travail avant de lancer Schneiderlin, lequel devançait la sortie du gardien et doublait la mise (45e+1).

À la 82e minute, Lukaku était à la réception d’un centre de Barkley. De la tête, le Diable Rouge inscrivait son 19e but en championnat cette saison. Lukaku signe ainsi son record personnel sur une saison. Il avait marqué 17 buts en 2012/2013 avec West Bromwich Albion, 15 en 2013/2014 pour sa première saison à Everton, 10 en 2014/2015 et 18 la saison passée. Par la même occasion, il rejoint Harry Kane en tête du classement des buteurs. Lukaku est intraitable à domicile depuis le début de l’année : il a marqué lors des six rencontres (5 de championnat et 1 de Coupe d’Angleterre) disputées à Goodison Park en 2017.

Everton, 47 points, est septième. WBA suit avec 40 unités.