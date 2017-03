Rive Gauche: 53.000 personnes ce vendredi

Ces samedi et dimanche, Rive Gauche accueille les clients de 10h à 19h. De nombreux commerces du centre-ville seront également ouverts ce week-end.

De nombreuses personnes ont visité le nouveau centre commercial Rive Gauche. Pour éviter que les automobilistes ne restent coincer dans les bouchons, des solutions alternatives de mobilité, mises en place par Rive Gauche et la TEC, sont toujours mises en application.

Ainsi, le Parking P1 de Charleroi Expo (3.000 places) est mis gratuitement à disposition. Des stewards distribuent des tickets de métro gratuit valables 24 heures afin d’effectuer facilement le trajet entre les stations de métro Beaux-arts et Tirou, à deux pas du centre commercial. Des agents d’accueil du TEC Charleroi sont également présents à la station de métro Beaux-Arts pour répondre à toutes les questions.

Rive Gauche dispose d’un parking, accessible via le Bvd Tirou (côté rond-point des Tramways) incluant des emplacements couverts pour vélos (via la place Verte).

D’autres parkings sont également situés dans les environs proches du centre commercial : les parkings de persuasion (P+R) gratuits du TEC, le Q-Park, le Parking de la Digue, le Parking Rivages et le b-parking. Rive Gauche est facilement accessible en transports en commun en :

À noter que plusieurs autres moyens de transport existent pour rejoindre le centre commercial assez rapidement

La gare de Charleroi Sud se situe à 150m.

Les utilisateurs du bus doivent prendre les lignes 43, 83 et 85 (arrêt Villette); les lignes 1, 3, 25, 35, 71, 86, 138b et 451 (arrêt Tirou) et la ligne du City Bus (arrêt Rive Gauche).

Les lignes de métro M1, M2, M3 et M4 (arrêt à la station de métro Tirou) permettent également d’éviter les embouteillages.