On attend entre 15 et 18 degrés pour la semaine prochaine: "Une belle période printanière en perspective!", annonce Luc Trullemans

Ces prochains jours nous allons profiter d'un couple d'anticyclones qui vont déterminer l'établissement d'un agréable épisode printanier sur notre pays. Le premier de ces anticyclones s'installera ce samedi sur l'Allemagne et dirigera un air doux et sec d'origine continentale sur l'Europe occidentale.

Ce week-end donc, sauf du coté de la mer et sur l'ouest du pays où le ciel sera plus nuageux dans le courant de la journée de dimanche , il fera beau et les températures atteindront des maximales entre 12 et 16° selon les endroits.

La nuit et le matin, il fera cependant encore frais avec des minima entre 3 et 5° sur l'ouest et le centre mais descendant entre +3 et -2° en Campine et sur le relief ardennais.

Pour la première moitié de la semaine prochaine nous bénéficierons d'un deuxième anticyclone qui évoluera des Açores vers la Mer du nord. Celui-ci nous enverra temporairement un air un peu plus humide favorable à la formation de la grisaille matinale faite de brouillards ou de nuages bas .

Ceux-ci se dissiperont graduellement pour laisser la place à des après-midis lumineuses et douces avec des températures diurnes entre 9 et 12° en bordure de mer et dans les Hautes fagnes mais de 13 à 16° dans les autres régions.

Il semble que jeudi prochain sera la journée la plus douce grâce à l'arrivée d'une masse d'air originaire du sud de la France avec des températures avoisinant localement les 18° en plaine.

Luc Trullemans