André Gilles ne sera pas démuni une fois que son départ de la députation provinciale aura été acté: le socialiste recevra un bon de sortie à 250.000 euros

« La volonté était que les provinces s’alignent pour ces indemnités sur les assemblées fédérales et régionales, et proposent 20 mois de salaire au lieu de 48 », nous explique un spécialiste de cette matière. « Cela a donc été évoqué à Liège. Mais décision a été prise de ne l’appliquer qu’à partir de la prochaine législature. »

Le salaire d’André Gilles, marié et aux multiples autres mandats étant d’environ 5.200€ nets mensuellement, cela lui fera donc un chèque de départ de 249.600 euros nets, via des versements ventilés sur 48 mois.

Cerise sur le gâteau : tout en percevant ces indemnités il pourra aussi percevoir ses jetons de présence s’il demeure « simple » conseiller provincial. Un jeton étant valorisé à hauteur de 205 euros brut par réunion, et il y en a au moins 10 par an.

Un pas de côté à la province, d’accord. Mais rien n’a été dit pour le reste. Et ce reste ce sont des mandats chez EDF Luminus (48.000 € brut par an), Ogeo (10.000€ brut par an), Publipart (54.000€ brut par an) et la Socofe (45.000€ brut par an). Soit un total de 151.800€ bruts par an qu’André Gilles pourrait encore percevoir un certain temps.

Une très belle pension

Et si tout cela volait en éclats, qu’André Gilles soudainement perdait tous ses mandats ? « Il a une carrière complète en politique et a atteint le droit à la pension », poursuit un autre expert des arcanes politiques. « Je ne connais évidemment pas tout son dossier mais il y a fort à parier qu’au minimum sa pension serait de 70 % de son salaire de mandataire actuel. »

Cela ferait tout de même un gentil 3.640€ nets par mois.