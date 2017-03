Fermeture Caterpillar Gosselies: syndicats ouvriers et direction poursuivent l'examen des modalités d'exécution

Les syndicats ouvriers et la direction de Caterpillar Belgium à Gosselies (Charleroi) ont poursuivi vendredi les discussions autour des modalités d’exécution du préaccord validé fin février par près de 75% des ouvriers. Au fil de ces discussions, des points de friction apparaissent parfois, ont indiqué vendredi après-midi les syndicats.

Les discussions concernant les modalités d’exécution sont censées permettre la finalisation de l’accord entre direction et syndicats, qui doit être traduit dans des conventions collectives de travail à transmettre au SPF Emploi.

Entamées mercredi avec les syndicats employés et poursuivies jeudi et vendredi avec les syndicats ouvriers, les discussions sur les modalités d’exécution ont notamment porté, selon les syndicats, sur des différences entre les préaccords ouvriers et employés. Elles ont également été l’occasion d’aborder des situations personnelles de travailleurs.