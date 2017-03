Raphaël Pollet, chef de projet de Rive Gauche à Charleroi: «Après 10 ans, c'est un rêve qui se réalise»

Que ressent-on le jour d’après ?

Une très grande satisfaction. On a reçu 73.000 visiteurs : c’est exceptionnel ! C’est le double de nos estimations. Ça a permis de montrer à tous ceux qui n’y croyaient pas que les Carolos n’ont pas été freinés et à quel point ils ont été capables de s’approprier ce nouvel espace. Et puis, tout simplement, ça faisait du bien de voir des clients à l’intérieur. J’ai, également, été satisfait de l’excellente collaboration que nous avons eue avec la Ville, ainsi qu’avec les dispositifs de sécurité et de secours. Tout a été parfait. Une autre satisfaction notable est celle des enseignes qui ont fait de bonnes ventes. Il n’y avait pas que des curieux. Et enfin, la dernière satisfaction c’était la soirée qui a été formidable. C’était magnifique de découvrir ça après des mois de chantier. C’est limpide : Charleroi a, maintenant, une grande place pour faire la fête.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Raphaël Pollet, chef de projet de Rive Gauche, dans notre édition digitale de la Nouvelle Gazette.