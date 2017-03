Charleroi: 600 plants de cannabis découverts grâce à Rive Gauche

Six cents plants de cannabis ont été découverts par la police locale et embarqués ce vendredi : la culture clandestine se trouvait dans un immeuble de la rue de Marcinelle, à deux pas du nouveau centre commercial Rive gauche. C’est un des nombreux policiers, mobilisés pour la sécurité liée à l’inauguration du site, qui a eu le nez creux, en reniflant l’odeur pas très catholique…

Six cents plants de cannabis ont été découverts et embarqués, finalement, par la police locale de Charleroi, ce vendredi matin : une plantation qui avoisinait tout de même la petite industrialisation avait en effet été installée dans un immeuble de la rue de Marcinelle, ville basse de Charleroi… À deux pas du nouveau centre commercial Rive gauche, fraîchement inauguré… On n’évoque pas ici innocemment l’actualité, puisque c’est en effet grâce à la grande journée inaugurale du complexe commercial que cette découverte a pu être faite.

