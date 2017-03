Harbaoui et Remacle préfacent Lokeren: «On aura zéro cadeau»

Passés par Daknam, Hamdi Harbaoui et Jordan Remacle, aujourd’hui chez l’autre Sporting, s’apprêtent à retourner sur les terres de leurs plus grands exploits. S’ils gardent de bons souvenirs du club flandrien, ils ne feront pas de cadeaux à leur ex-employeur… et ne s’attendent pas à en recevoir non plus.