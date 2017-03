Accident mortel à Tubize: un appel à témoin de la police

Dans la matinée du jeudi 9 mars 2017 à 10h48, un accident de circulation mortel a eu lieu à Tubize, rue de Mons à hauteur de la Beobank. Lors de cet accident, une dame âgée qui traversait la rue a été renversée par un camion. Le conducteur d'une Mercedes bleue a assisté à la scène et a tenté de prévenir par des gestes le chauffeur du camion.

Il est demandé au conducteur de ce véhicule ainsi qu'à tout autre témoin de se manifester auprès des enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800/30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.