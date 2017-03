La Francodyssé sur Vivacité: Nantes, ville d'art et d'histoire

Cette semaine la Francodyssée a mis le cap sur les rives de la Loire, direction le nord-ouest de la France, pour découvrir la ville de Nantes. Une promenade sur le dos d’un éléphant de 12 mètres de haut, une balade le long de la Loire, un tour dans un château du XVe siècle, des découvertes d'oeuvres d'art et d'architecture au fil d’une ligne verte de 12 km,… la ville a plus d'un atout dans son sac!

Avant de découvrir ses grands et chics immeubles blancs, ses majestueuses places, ses charmantes ruelles animées et larges avenues où trams, vélos et piétons s’entremêlent, petit tour au club de foot du FC Nantes pour prendre des nouvelles (et souhaiter un joyeux 33e anniversaire!) à Guillaume Gillet.

Après Anderlecht et Bastia, c’est dans le club de Nantes que le footballeur le plus liégeois des nantais, ou nantais des liégeois, poursuit sa carrière depuis plus d’un an. Le joueur nous a accueilli chez lui, au cœur de sa nouvelle ville d’adoption, avant de nous faire découvrir sa ville... à trottinette!.

Etape incontournable qui fascine à tous les âges : les "machines de l’île" de Nantes.

A l’emplacement d’anciens chantiers de navire désaffectés, sommeillent désormais d’étranges mastodontes de bois et d’acier qui n'attendent qu'à se déplacer!

Des milliers d’heures, des tonnes de vis, bois, boulons et ingéniosité ont été nécessaires pour mettre sur pattes ces structures monumentales à la croisée de Jules Vernes, de l’univers mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes.

Avis aux curieux qui aiment prendre de la hauteur : à une vitesse de croisière allant de 1 à 3 km par heure pendant une demi-heure, vous pourrez grimper sur le dos d'éléphant;

Lire le plan d’une ville se résume pour vous à un casse-tête chinois ? Marre de passer vos city-trip les yeux collés à une carte pour ne pas passer à côté de bijoux d’art ou d’architecture ? A Nantes, laissez au tiroir vos plans, GPS et guides et suivez la ligne verte sous vos pieds ! Au fil de 12 km zigzagants dans la ville, il ne vous reste qu’à flâner, vous laisser porter d’une ruelle historique en passant par une œuvre d’art contemporaine pour finir par un coucher de soleil sur l’estuaire.

Un coup d'oeil depuis les fenêtres du tram suffit pour le remarquer : Nantes respire le vert et la durabilité. Pas moins de 100 000 arbres, des courges qui poussent au milieu d'un square, une centaine de parcs et jardins quadrillant la ville,… pas de doute, la ville n’a pas volé son titre de "capitale Verte de l’Europe" en 2013, faisant d’elle la première gagnante de la compétition européenne parmi toutes ses voisines françaises.

Autre mastodonte de pierre de la ville depuis près de cinq siècles maintenant : l’imposant et remarquablement conservé château des ducs de Bretagne, point de départ pour un retour dans le triste passé de traite négrière de Nantes au fil de 11 panneaux conduisant jusqu’au Mémorial de l’abolition de l’esclavage.

Une partie des trésors nantais dégotés, ne partez pas trop vite pour flâner au bord du Loire, sur une de ses terrasses animées ou dans ses ruelles au charme et à l’architecture qui fond de Nantes une ville à l'atmosphère douce et magique.

