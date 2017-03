Découvrez notre vidéo exclusive de Rive Gauche et de la ville basse de Charleroi vus du ciel

Vidéo Vincent Rocher

L’inauguration de Rive Gauche a été un véritable succès avec, au final, 73.000 personnes qui se sont pressées dans le nouveau centre commercial ce jeudi. Avec l’arrivée de ce mastodonte, c’est tout le visage de la ville basse de Charleroi qui a été modifié. On vous propose de le découvrir en images via une vidéo prise du ciel ! Bouclez vos ceintures, on décolle...