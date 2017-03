Ligue des Champions: l'arbitre de FC Barcelone-PSG pourrait ne plus diriger de match cette saison

Selon le quotidien espagnol Marca, le responsable des arbitres de l’UEFA Pierluigi Collina n’a pas forcément été ravi par l’arbitrage de l’Allemand Deniz Aytekin à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Paris Saint-Germain, match fou qui s’est soldé par la victoire du Barça (6-1) et la qualification du club catalan à la dernière minute de jeu. Certaines phases de jeu ont en effet fait polémique, notamment sur les deux penalties de l’équipe espagnole et sur des avertissements non-délivrés à l’encontre de certains joueurs barcelonais.

Collina aurait donc écrit un rapport peu élogieux à l’encontre de l’arbitre allemand. Cela ne signifie toutefois pas qu’une sanction peut être prise officiellement par l’UEFA. Mais selon Marca, Collina aurait bien demandé que Deniz Aytekin n’arbitre plus de rencontre de Coupes d’Europe, cette saison.

Une décision qui ne risque pas de plaire aux supporters parisiens…