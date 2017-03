Camping Devillage: Test-Achats réclame 800.000 euros de dommage pour les supporters

Test-Achats veut réclamer près de 800.000 euros à l’Union Belge de Football (URBSFA) et à la société Sun Reizen dans le dossier relatif à Devillage, le camping des supporters des Diables rouges lors de la Coupe du Monde au Brésil en 2014, indique vendredi l’organisation de consommateurs. Constituée partie civile au nom de plus de 200 personnes, elle envisage d’introduire une demande de saisie-conservatoire pour s’assurer que les supporters seront indemnisés en cas de victoire en appel.

Fin décembre, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné l’URBSFA et Sun Reizen à des amendes de 3.000 euros pour leur « légèreté » dans l’organisation de l’événement. L’Union Belge avait présenté Devillage comme un camping de luxe, avec des commodités et de la nourriture de grande qualité, alors qu’il ne répondait même pas aux exigences d’un camping traditionnel, a jugé le tribunal correctionnel. D’après lui, l’URBSFA et la société Sun Reizen n’avaient pas pris les mesures nécessaires pour garantir la qualité du voyage proposé et s’étaient comportées avec légèreté.

L’URBSFA et Sun Reizen doivent dédommager trois supporters alors que la demande de dédommagement de 205 autres fans représentés par Test-Achats est toujours à l’étude. Les deux organisations ont fait appel de leur condamnation.

Test-Achats invite, pour sa part, les supporters ne s’étant pas encore manifestés à le faire avant le 31 mars. L’organisation demandera ensuite une fixation d’audience auprès du tribunal pour qu’il statue sur leur dommage. Test-Achats réclame un montant total de près de 800.000 euros.