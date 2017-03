Scandale Publifin: "On a tenté de manipuler la commission", lance Stéphane Moreau (direct)

L’administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau, qui comparaît vendredi devant la commission d’enquête Publifin du parlement wallon, s’est d’emblée montré offensif face aux députés, critiquant vivement les perquisitions ordonnées la veille par la commission ainsi que des chocs médiatiques néfastes pour la santé économique de son entreprise.

Le pro justitia envoyé par le parquet général de Liège à la commission mercredi faisant état, sur base d’un témoignage anonyme, de tentatives de fabriquer des faux et d’escamoter des documents réclamés par la commission, le 22 février dernier, « relève de la plus haute fantaisie », a asséné M. Moreau (PS).

En début d’audition, voici ce qu’il a énoncé : "Ces allégations sont anonymes. On a tenté de manipuler la commission d’enquête. L’emballement médiatique a créé un climat délétère. Et n’importe quel agent déçu peut aujourd’hui se sentir investi d’un pouvoir énorme. C’est surréaliste. Vous m’imaginez en train de créer de faux documents en sachant que n’importe quelle modification laisse des traces informatiques? Ça n’a aucun sens".

Stéphane Moreau, considéré comme l’un des principaux protagonistes du scandale des rémunérations de mandataires publics, mais invisible ces dernières semaines par le biais d’un certificat médical, a mis en garde la commission contre un risque de «dérives permanentes». Dans le «climat délétère actuel, chaque agent déçu peut se voir investi d’un pouvoir de nuisance colossal.»

A ses yeux, «les chocs médiatiques successifs» des dernières semaines commencent à avoir des conséquences économiques très lourdes pour le groupe Publifin. L’image commerciale est atteinte - ce qui est d’autant plus grave dans un secteur très concurrentiel -, de même que la confiance des partenaires professionnels et des banques devant financer des projets nouveaux ». Après ces remarques préliminaires, Stéphane Moreau s’est lancé dans un historique et une défense du projet économique de Nethys.

A suivre en direct sur notre édition liege.lameuse.be . Les commissaires attendent de lui des réponses au scandale Publifin. Mais aussi aux soupçons d’abus de biens sociaux et de faux en écritures dont il fait l’objet dans ce dossier.

> Suivez son audition à partir de 10h en direct.

9h21: Stéphane Moreau fait son entrée, avec plus d'une demi-heure d'avance... #Publifin — Christian Carpentier (@ChC007) 10 mars 2017

L’arrivée de Moreau

Moreau : « Je jure de dire la vérité »

Moreau revient sur les perquisitions