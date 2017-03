Brume, brouillard et nuages bas: prudence si vous prenez la route

Après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera sec avec de larges éclaircies vendredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 7 et 13 degrés.

Le temps restera sec vendredi. Durant la matinée, il y aura de la brume, localement du brouillard, et encore des nuages bas principalement sur la partie sud du pays. Par la suite, le temps va s’égayer avec des éclaircies parfois larges et quelques champs nuageux. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés en plaine.

Samedi matin, le temps sera principalement ensoleillé malgré les nuages élevés. Mais la nébulosité augmentera ensuite à partir de l’ouest. Le temps devrait toutefois restera sec. Les maxima se situeront entre 10 et 14 degrés.

Dimanche, la journée débutera avec un ciel peu nuageux à variable, indique l’IRM. Les nuages se multiplieront ensuite et, l’après-midi, de faibles pluies seront possibles sur l’ouest du pays. Les maxima seront proches de 13 ou 14 degrés.