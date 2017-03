Fuckthecancer: Laeticia poste un message de soutien émouvant pour son mari Johnny

Les messages de soutien à Johnny affluent depuis qu’il a confirmé souffrir d’un cancer. L’un des plus émouvants que le chanteur a reçu est certainement celui de son épouse Laeticia. Un message qu’elle a envoyé sur son compte Instagram, accompagné d’une jolie photo de famille.

L’annonce de la maladie de Johnny Hallydai a suscité de nombreux messages de soutien de ses fans sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Laeticia a remercié tous ceux qui ont envoyé des messages «qui vont droit au coeur».

«Mon homme a un moral de battant, de vainqueur qui continuera à défier les lois de la nature, c’est un guerrier, un lion», écrit-elle, en postant une photo d’elle avec Johnny, leurs filles et leur chien. «Accompagnons-le pour qu’il remporte ce nouveau combat dans la dignité et la douceur», ajoute-t-elle, en utilisant les hastags #fuckthecancer et #abientotsurscene.