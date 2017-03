Charleroi: l'hémodialyse à domicile, unique à l'ISPPC

Petit rappel : une des fonctions principales des reins est l’épuration. Lorsque ceux-ci ne peuvent plus remplir cette fonction, l’hémodialyse permet de faire circuler le sang dans un circuit extracorporel et le débarrasse ainsi de ses toxines. L’hémodialyse est souvent réalisée dans un centre dédicacé mais on peut aussi faire de l’hémodialyse à domicile. Dans ce cas, une seule consultation mensuelle auprès du néphrologue est nécessaire. Après une formation d’une durée de 6 semaines avec une équipe d’infirmiers(-ères) spécialisé(-e)s, le patient est autonome.

Les avantages de l’hémodialyse sont nombreux : amélioration de la qualité de vie, de l’état général, des performances physiques et du bien-être du patient grâce à une meilleure épuration du sang, correction de l’anémie qui accompagne l’insuffisance rénale terminale, équilibre tensionnel optimal, souvent accompagné d’une nette diminution des médicaments, amélioration de l’état nutritionnel et du poids…

L’hémodialyse à domicile offre aussi une plus grande flexibilité aux patients. Non seulement, ils ne doivent plus se déplacer au centre de dialyse, mais ils peuvent décider du moment où ils veulent se dialyser. Elle leur offre aussi la possibilité de conserver ou de reprendre une activité professionnelle. Enfin, et c’est important, l’hémodialyse à domicile est sensiblement moins chère que l’hémodialyse en centre. Elle est complètement remboursée au patient qui reçoit un montant forfaitaire (6,44€/ dialyse) pour ses frais d’électricité et de consommation d’eau.