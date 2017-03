Philippeville: un Neuvillois meurt dans une sortie de route, sa Twingo a percuté un poteau et ne lui a laissé aucune chance

Il était aux alentours de 16h15 ce jeudi quand, le conducteur d’une Twingo a, pour une raison indéterminée perdu le contrôle de son véhicule sur la N40 alors qu’il circulait en direction de Beaumont.

La petite citadine est alors sortie de la route et est venue percuter de plein fouet un poteau d’éclairage situé le long de la chaussée. Rapidement sur place, les hommes du feu, ambulanciers et médecins urgentistes sont venus en aide au conducteur, prisonnier de la tôle. Il n’y avait malheureusement plus rien à faire pour lui, il est décédé sur le coup.

Nid-de-poule ? Malaise ? Surcharge ? L’enquête le déterminera.