Europa League : Anderlecht a fait le travail à Nicosie (0-1), Genk pulvérise Gand (LIVE 2-5)

Jeudi, trois clubs belges prennent part aux huitièmes de finale de l’Europa League, une première. Aucun autre pays n’a fait aussi bien cette saison. Anderlecht l’a emporté non sans difficulté à Nicosie (0-1) tandis qu’à 21h05, La Gantoise et Genk se retrouvent face à face.

Anderlecht s’est imposé au Neo GSP Stadium de l’APOEL Nicosie (0-1), jeudi lors des huitièmes de finale aller de l’Europa League jeudi. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le Roumain Nicolae Stanciu.

Fort de sa qualification acquise dans les derniers instants au Zenit Saint-Pétersbourg, le Sporting bruxellois se déplaçait à Nicosie, où l’APOEL était invaincu cette saison en Europa League.

L’équipe de René Weiler, bien en place et concentrée, n’a pas concédé d’occasions franches lors de la première période. Les ’Mauves’ ont même ouvert le score à la demi-heure. Sur une mauvaise relance chypriote, Sofiane Hanni a pu se projeter vers l’avant. Alexandru Chipciu, trouvé sur le flanc droit, a centré en retrait pour Nicolae Stanciu, dont la frappe croisée a laissée Boy Waterman sur place (0-1, 29e).

Plus présent dès le retour des vestiaires, l’APOEL a apporté le danger devant la cage de Ruben. Suite à un ballon repoussé par le portier bruxellois, David Barral a hérité du ballon dans la surface mais sa volée est passée à côté du but (68e). Le même Barral s’est à nouveau illustré mais Ruben, attentif, a dévié en corner (77e). La fin de rencontre s’est ensuite animée. Un étonnant coup franc direct de Vander a trouvé le cadre anderlechtois. Sur la contre-attaque, Franck Acheampong a eu l’occasion de doubler l’avance des siens mais son tir n’a pas inquiété Waterman (87e). Sur une nouvelle reconversion offensive, le RSCA a une fois de plus manqué de réalisme, la tête de Massimo Bruno passant à côté (90e). Malgré un rush final des visités, les Bruxellois ont préservé l’essentiel, une victoire à l’extérieur sans concéder de but.

Le match retour aura lieu jeudi prochain au Stade Constant Vanden Stock (21h05).

Le résumé vidéo de la rencontre :

Duel belgo-belge entre Gand et Genk

Le tirage au sort a mis Gand et Genk côte à côte. Ce n’est pas la première fois que deux équipes belges se livrent un duel en coupe d’Europe. En 1988-1989, le FC Malines et Anderlecht s’étaient affrontés en huitièmes de finale de l’ex-Coupe des Coupes. Tenant du titre, le club malinois s’était qualifié.

Au tour précédent, Gand a éliminé un club du top: Tottenham. Après s’être imposés à l’aller (1-0), les Gantois ont arraché un partage au terme d’un match acharné, qui a vu l’arbitre sortir dix cartes jaunes et une rouge (2-2). C’est sur ce même score (2-2) que Genk a terminé le match aller à Astra Giurgiu. Au retour, les Limbourgeois ont assuré face aux Roumains (1-0).

Ce duel est aussi surprenant dans la mesure où les deux équipes ne sont pas assurées de participer aux play-offs 1: La Gantoise est septième et Genk huitième. Dimanche, à l’occasion de la dernière journée de la saison régulière, les Buffalos reçoivent Malines (5e) et Genk se rend à Westerlo (15e), qui doit assurer son maintien.

D’un magnifique coup-franc direct, Malinovskyi a donné l’avantage à Genk (21e).

Kalu a ensuite permis à La Gantoise de vite revenir à hauteur (27e).

Colley, le défenseur du Racing Genk, a ensuite permis à son équipe de doubler la mise dans la foulée (33e).

Fellaini se déplace en Russie

Rayon Diables rouges, Marouane Fellaini et Manchester United se déplacent au FK Rostov (19h00). A 21h05, Théo Bongonda et le Celta Vigo reçoivent Krasnodar tandis que l’AS Rome de Radja Nainggolan et Thomas Vermaelen se déplace à Lyon. Enfin, le Mönchengladbach de Thorgan Hazard a pour adversaire un autre club de Bundesliga, Schalke 04.

Les matchs retour auront lieu la semaine suivante, le jeudi 16 mars.