Europa League : Anderlecht fait le travail à Nicosie (0-1), Genk pulvérise Gand (2-5)

Anderlecht s’est imposé au Neo GSP Stadium de l’APOEL Nicosie (0-1), jeudi lors des huitièmes de finale aller de l’Europa League jeudi. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le Roumain Nicolae Stanciu.

Fort de sa qualification acquise dans les derniers instants au Zenit Saint-Pétersbourg, le Sporting bruxellois se déplaçait à Nicosie, où l’APOEL était invaincu cette saison en Europa League.

L’équipe de René Weiler, bien en place et concentrée, n’a pas concédé d’occasions franches lors de la première période. Les ’Mauves’ ont même ouvert le score à la demi-heure. Sur une mauvaise relance chypriote, Sofiane Hanni a pu se projeter vers l’avant. Alexandru Chipciu, trouvé sur le flanc droit, a centré en retrait pour Nicolae Stanciu, dont la frappe croisée a laissée Boy Waterman sur place (0-1, 29e).

Plus présent dès le retour des vestiaires, l’APOEL a apporté le danger devant la cage de Ruben. Suite à un ballon repoussé par le portier bruxellois, David Barral a hérité du ballon dans la surface mais sa volée est passée à côté du but (68e). Le même Barral s’est à nouveau illustré mais Ruben, attentif, a dévié en corner (77e). La fin de rencontre s’est ensuite animée. Un étonnant coup franc direct de Vander a trouvé le cadre anderlechtois. Sur la contre-attaque, Franck Acheampong a eu l’occasion de doubler l’avance des siens mais son tir n’a pas inquiété Waterman (87e). Sur une nouvelle reconversion offensive, le RSCA a une fois de plus manqué de réalisme, la tête de Massimo Bruno passant à côté (90e). Malgré un rush final des visités, les Bruxellois ont préservé l’essentiel, une victoire à l’extérieur sans concéder de but.

Le match retour aura lieu jeudi prochain au Stade Constant Vanden Stock (21h05).

Genk remporte facilement le duel belgo-belge

Le Racing Genk a balayé La Gantoise (2-5) à la Ghelamco Arena, jeudi en huitièmes de finale aller de l’Europa League. A la mi-temps, le score affichait déjà 1-4. L’équipe d’Albert Stuivenberg peut aborder le match retour avec sérénité.

Toutes les deux en ballotage défavorable pour les play-offs I, La Gantoise et Genk s’affrontaient en Europa League, constituant la deuxième double confrontation entre deux équipes belges en Coupe d’Europe. En effet, Malines et Anderlecht s’étaient rencontrés en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe lors de la saison 1988-1989.

En première période, les deux formations belges ont proposé un football attractif et résolument tourné vers l’attaque. Après quelques secondes de jeu, Jérémy Perbet, au petit rectangle, a trouvé la transversale. Mais c’est finalement les Limbourgeois qui vont ouvrir le score, sur un magnifique coup franc de Ruslan Malinovskiy (0-1, 21e).

Les Gantois sont revenus directement au score grâce à Samuel Kalu, à l’affût d’un envoi repoussé par la transversale (1-1, 27e).

Au grand dam d’Hein Vanhaezebrouck, Genk va encore inscrire ... trois buts avant même le repos. Sur corner, Omar Colley a profité d’une erreur d’appréciation de Lovre Kalinic (1-2, 33e).

L’équipe d’Albert Stuivenberg va ensuite faire déjouer une défense gantoise friable et enfoncer le clou. Mbwana Samatta, trouvé subtilement par Jean-Paul Boëtius grâce à un ballon sauté, n’a laissé aucune chance à Kalinic (1-3, 40e). Sur une rapide reconversion offensive, Alejandro Pozuelo, véritable maître à jouer genkois, a magnifiquement lancé Jere Uronen qui a gagné son face à face avec Kalinic (1-4, 45e+2).

Alors que le premier quart d’heure de la seconde période était plus terne, les Gantois ont réduit l’écart grâce à une tête de Kalifa Coulibaly, bien servi au petit rectangle par Kenneth Saief (2-4, 61e). Samuel Kalu, remuant, a provoqué un penalty (68e) mais Mathew Ryan a détourné la tentative de Jérémy Perbet. Cinq minutes plus tard, Samatta a tué tout suspense, reprenant de près un centre tir de Thomas Buffel (2-5, 72e). Suite à l’expulsion d’Anderson Esiti pour un deuxième carton jaune (84e), les Genkois ont géré la fin de la rencontre.

Le match retour aura lieu à la Luminus Arena de Genk jeudi prochain.

Fellaini se déplace en Russie

Rayon Diables rouges, Marouane Fellaini et Manchester United se déplacent au FK Rostov (19h00). A 21h05, Théo Bongonda et le Celta Vigo reçoivent Krasnodar tandis que l’AS Rome de Radja Nainggolan et Thomas Vermaelen se déplace à Lyon. Enfin, le Mönchengladbach de Thorgan Hazard a pour adversaire un autre club de Bundesliga, Schalke 04.

Les matchs retour auront lieu la semaine suivante, le jeudi 16 mars.