La réaction du PS à propos des accusations qui pèsent sur Moreau et Gilles: "Ces faits sont graves… s'ils sont démontrés, car pour l'instant rien n'est clair"

Le PS a réagi très prudemment aux informations de soupçons d’abus de biens sociaux et de faux en écriture visant, entre autres, Stéphane Moreau et André Gilles. « Il faut que la commission d’enquête et la justice continuent à faire leur travail et à faire toute la clarté là-dessus », a déclaré Karim Ibourki, le directeur de la communication du parti qui insiste sur les informations contradictoires qui circulent.

« Tout cela vient d’un témoin anonyme que l’on ne retrouverait plus. C’est aussi démenti par les directions de Publifin et Nethys. Ces faits sont graves, mais il faut qu’ils soient démontrés et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas clair à ce stade. »

Ecolo demande à Elio Di Rupo de suspendre André Gilles et Stéphane Moreau de leurs fonctions et responsabilités au sein de Publifin/Nethys jusqu’aux conclusions de la commission d’enquête parlementaire. Le PS va-t-il entreprendre une telle démarche ? « André Gilles a annoncé qu’il va démissionner à la fin mars. Quant à Stéphane Moreau, il est directeur et a un contrat de travail avec une société anonyme. Le PS n’a pas le pouvoir de lui demander ça », précise encore le parti.

Quant à savoir si ces faits auront une influence sur l’examen des dossiers de MM. Moreau et Gilles par le Conseil de déontologie du parti, « c’est une évidence… s’ils sont démontrés. Des faits de cette nature ne pourraient pas ne pas être sanctionnés », conclut le responsable de la communication du PS.

Rappelons que le Procureur général de Liège a informé, mercredi, la commission d’enquête du Parlement wallon que, malgré leurs maladies, MM Gilles et Moreau auraient, le 22 février dernier au siège de Publifin à Liège, fait ressortir plusieurs dossiers liés aux marchés publics. Ils y auraient réalisé, ou fait réaliser, toute une série de documents demandés par la commission d’enquête parlementaire, et qui n’existaient pas. Ces informations reposent sur les dires d’un témoin.

> Suivez ces auditions en direct grâce à notre nouvelle plateforme digitale