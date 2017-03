Charleroi: 12 mois de prison avec sursis pour un jaloux violent

Kemarlie était en aveux de violences sur les deux compagnes qu’il a fréquentées en 2015. Des compagnes envers lesquelles il était d’une jalousie maladive. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire et 600 € d’amende. Il va devoir se tenir à l’écart de ses deux victimes et suivre une formation à la gestion de la violence.

Début 2015, sa jalousie s’est réveillée quand il s’était rendu compte que sa compagne avait ouvert un nouveau compte facebook. Il avait commencé à la frapper à coups de pied et de poing. Et quand elle s’était roulée en boule au sol pour se protéger, il l’avait soulevée et claquée au sol. Cette scène de violence a mis un terme définitif à leur relation qui durait pourtant depuis des années.

Il s’était consolé avec une autre jeune femme, mais à nouveau leur histoire s’était terminée par une paire de gifles et un coup de boule dans la figure alors qu’elle tenait sa fille de 5 ans dans les bras. À l’origine de cette scène, à nouveau sa jalousie : il voulait vérifier ses SMS sur son GSM.