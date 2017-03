Stéphane Moreau et Gil Simon: "Tout ça, ce sont des calomnies" (direct)

Stéphane Moreau et Gil Simon, secrétaire général de Nethys, répondent point par point aux accusations de dissimulation de preuves.

« On tombe des nues ! » lancent en chœur Stéphane Moreau, le patron de Nethys et Gil Simon, le secrétaire général. « C’est de la calomnie absolue, provenant sans doute d’une dénonciation anonyme d’un membre du personnel. Tout est faux dans ces accusations ! » Et de répondre point par point à ces accusations.

La suite de notre article dans notre nouveau journal digital

> Suivez ces auditions en direct grâce à notre nouvelle plateforme digitale.