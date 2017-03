Marchienne: 4 ans de prison pour un hold-up au Carrefour Market

Il contestait deux cambriolages de nuit au domicile d’une dame d’un certain âge et d’un octogénaire. Les victimes, surprises dans leur lit en pleine nuit avaient été frappées violemment. L’agresseur avait volé leur portefeuille et leur carte de banque et avait obligé les victimes à donner le code de leur carte. La dame avait reconnu la voix de l’homme qui avait frappé à sa porte deux semaines plus tôt pour proposer des travaux de jardinage.

Pour ces deux agressions contestées, John Rolet a été acquitté au bénéfice du doute. Le tribunal a estimé que la description donnée par la victime, un homme avec une barbe et une casquette, était trop vague. La dame avait parlé d’un fort accent étranger alors que John a l’accent picard.

Vu ses très nombreux antécédents judiciaires, le tribunal a infligé à John Rolet une peine de 4 ans de prison ferme pour le braquage au Carrefour Market.