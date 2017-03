Commission Publifin: Gilles et Moreau auraient falsifié des documents, voici le communiqué de la commission et le PV de la police (direct)

L.T., M.M., Belga et G.Fl.

Le procureur général de Liège a informé mercredi la commission d’enquête Publifin du parlement wallon de soupçons d’abus de biens sociaux et de faux en écritures visant six personnes, dont le président de Publifin et Nethys André Gilles et l’administrateur délégué de Nethys Stéphane Moreau, a annoncé jeudi la présidente de la commission, Olga Zrihen.