Johnny Hallyday confirme être traité pour "des cellules cancéreuses", mais assure que ses jours ne sont pas en danger: "C'est un combat que je mène fièrement"

L’information avait fuité ce soir confirmant les rumeurs qui annonçaient que Johnny Hallyday, 73 ans, était bel et bien atteint d’un cancer du poumon. Le chanteur a réagi via un communiqué publié sur son compte Twitter, affirmant que les informations étaient « alarmistes », mais confirmant être traité pour cancer.

D’après nos confrères de Closer, le chanteur a « appris la nouvelle peu avant les fêtes de fin d’année ». Closer affirme ainsi dans son édition à paraître jeudi que le chanteur, âgé de 73 ans, est atteint d’un cancer du poumon. Selon l’hebdomadaire, son état est très préoccupant et, à son domicile de Los Angeles, il se « bat comme un lion ». Ses proches se sont rendus à son chevet.

Le chanteur a tenu à réagir à l’information via un communiqué publié sur son compte Twitter, où il confirme l’information sans pour autant être alarmiste.

Voici le communiqué du chanteur :

« L’affluence des mensonges qui circule sur mon état de santé me choque profondément. Les informations alarmistes répandues par certains médias et les réseaux sociaux sont erronées, gênantes et indignes. La pudeur et la discrétion devraient rester de mise dans ce type de propos. (...) Alors je vous rassure, je vais très bien, et je suis en bonne forme physique.

On m’a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité. Je suis suivi par d’excellents professeurs en qui j’ai une totale confiance. Mes jours ne sont aujourd’hui pas en danger.

C’est un combat que je mène fièrement avec ma femme Laeticia et mes proches. J’irai au bout pour tous ceux qui m’aiment.

À bientôt sur scène.

Johnny Hallyday »

La santé du chanteur est devenue un sujet médiatiquement sensible depuis son hospitalisation en 2009 aux États-Unis. Après avoir été opéré à Paris d’une hernie discale, il avait dû alors être hospitalisé en urgence à Los Angeles à la suite de complications. Le rockeur avait été contraint d’annuler une série de concerts présentés alors comme sa tournée d’adieu.