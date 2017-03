Suivez la Ligue des Champions en direct : Messi transforme un penaltyprovoqué par Meunier et fait trembler Paris ! (3-0)

La scène européenne avait été ébahie au soir du 14 février : KO debout, le Barça avait encaissé 4 buts, sans réaction. Aujourd’hui, les Barcelonais pensent toujours pouvoir se qualifier, alors même que cela n’a encore jamais été fait. « Si une équipe peut renverser un tel score, c’est bien le Barça » a annoncé Luis Suárez.

Au vu de la déroute du match aller, l’éventualité d’une « remontada » apparaît peu probable, tant Thomas Meunier et ses coéquipiers avaient surclassé l’équipe de Luis Enrique. Ce dernier peut compter sur la MSN (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar), l’un des meilleurs tridents offensifs d’Europe.

En face, Thomas Meunier est titulaire sur le côté droit de la défense parisienne. Au match aller, il avait délivré un assist à l’Uruguayen Edinson Cavani.

Dès la 3e minute, Luis Suarez marque sur une action confuse, et embrase le Camp Nou.

Quelques minutes avant la mi-temps, Layvin Kurzawa a dévié dans ses propres filets un centre d’Iniesta (40e).

Dortmund n’a qu’un but à remonter

Entre Dortmund et Benfica, le second match doit être plus indécis encore : les Allemands n’ont perdu que 0-1 en terre portugaise à l’aller. L’attaquant vedette du Borussia, Pierre-Emerick Aubameyang, avait croqué plusieurs occasions de marquer un précieux but à l’extérieur.

Privés de Marco Reus, Mario Götze et Raphaël Guerreiro, les hommes de Thomas Tuchel essaient d’inverser la tendance dans leur mythique Signal Iduna Park. De leur côté, les Lisboètes ont fait leur part du travail, et cherchent à rejoindre une nouvelle fois les quarts de finale, comme l’an passé.