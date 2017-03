Trafic de 200 kg de cannabis: peines de 18 mois à 6 ans exigées

Le parquet a requis des peines allant de 6 ans pour le chef du réseau, à 18 mois avec sursis pour les petits dealers dans le dossier Zigotos, ce vaste trafic de résine cannabis démantelé en mai 2016. Quinze trafiquants avaient été interpellés à Fleurus, Charleroi et Bruxelles où 192 kilos de résine de cannabis avaient été saisis.

Les 192 kilos de drogue étaient rangés dans des caisses à bananes et des frigoboxes

L’enquête a démarré sur une information à la police : Stéphane W. vendait de grosses quantités de drogue à Fleurus. Les observations et les écoutes téléphoniques ont permis de remonter la pyramide jusqu’à l’importateur à Bruxelles en passant par ses grossistes. Au total, 13 hommes et 2 femmes sont poursuivis pour trafic de drogue et participation à une association de malfaiteurs.

Abdessamid B. Z., qui détenait dans sa cave 192 kg de résine de cannabis, est le chef du réseau pour le substitut Clause. « L‘instruction et les écoutes téléphoniques ont révélé qu’il n’était pas le simple gardien de la marchandise. Il négociait les prix et les quantités livrées », a souligné le substitut qui a requis 6 ans de prison et une amende de 420.000 €. Il a aussi demandé la confiscation de 38 millions €, l’équivalent des bénéfices de ce trafic durant 5 ans.

À l’encontre des grossistes qui écoulaient la marchandise, le parquet a requis 5 ans de prison et des amendes de 350.000 € et la confiscation de 8.000.000 €, 6.430.000 € et 8.400.000 € selon les bénéfices engrangés.

Le substitut a réclamé des peines de 3 ans à l’encontre des gros dealers de rue qui écoulaient 500 gr à 1 kg par mois et 18 mois à 2 ans pour petites mains : petits dealers, gardiens, coursiers, récupérateurs de dettes.

