Six blessés dans un accident entre deux véhicules à Marchienne-au-Pont: une Peugeot a percuté une camionnette à bord de laquelle se trouvaient cinq personnes

Une Peugeot 206 circulait sur la rue du Port, venant de Monceau-sur-Sambre et se rendant vers Charleroi. Le véhicule arrive dans un virage, à hauteur du pont de Sambre. C’est là que le conducteur perd le contrôle de son véhicule, qui part en toupie.

Arrive en face une camionnette, à bord de laquelle se trouvent un couple et trois enfants. Le conducteur ne parvient pas à éviter la Peugeot. La collision a été rude et les six passagers ont été blessés à des degrés divers. Plusieurs ambulances sont descendues sur place tandis que la police locale fermait la voirie.