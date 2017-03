Lars était à Zaventem le 22 mars et a perdu son épouse: "Je ne voulais plus vivre"

> L’horreur à Bruxelles : les 13 photos choc des attentats AVANT / APRES

Avouons-le tout de suite, ce témoignage émouvant, nous le devons à nos confrères du journal munichois « Süddeutsche Zeitung ». Dans son cahier hebdomadaire, il laissait la parole à huit victimes allemandes d’attentats. Parmi elles, Lars Waetzmann, un infirmier âgé de 30 ans. Le 22 mars 2016, il devait prendre un avion avec sa jeune épouse pour New York. Jennifer « Jenny » Scintu-Waetzmann avait 29 ans. Le couple s’était marié en 2015 et était affilié au club de handball d’Aix-la-Chapelle, l’ASV Schartz-Rot.

Voilà ce que Lars a confié le 26 janvier. « Dans les médias, il a toujours été écrit ou dit que nous étions en lune de miel. La mort de ma femme en devenait encore plus tragique. Des photos de notre mariage prises sur Facebook ont été publiées, sans autorisation. Ce n’était pas notre voyage de noces », précise Lars Waetzmann. « Notre lune de miel, nous l’avions déjà eue. C’était un merveilleux séjour à l’île Maurice. Les souvenirs sont pour moi ».

« Aidez-moi ! »

Le couple se rendait à New York par amour pour les voyages. « Nous sommes partis tôt ce jour-là. Nous n’avons pas eu de bouchons pour arriver à l’aéroport de Bruxelles. Nous sommes arrivés tôt. J’étais un peu nerveux, je voulais fumer une dernière cigarette avant de rentrer dans le hall des départs. Jenny voulait entrer tout de suite. Je ne pense pas que cette cigarette nous aurait sauvés. La bombe a soufflé toutes les vitres, nous aurions été touchés par les éclats ».

Bien après l’attaque, il s’est demandé ce qu’il se serait passé s’il avait pris un peu plus de temps pour dire au revoir à son beau-père qui les avait conduits. « Nous sommes allés au terminal. Je voulais écrire quelque chose sur Facebook. Puis, il y a eu cette explosion. Je n’ai pas réalisé ce qui se passait. Mes souvenirs, ce sont les images que j’ai vues de l’attentat après à la télévision ». Lars s’est réveillé allongé sur le sol. « Aujourd’hui encore, j’entends le bruit de la sirène de l’alarme incendie dans les oreilles. J’ai regardé mon corps. Mon majeur droit pendait, ma cuisse était complètement ouverte. Je n’avais pas encore remarqué les autres blessures : le péroné et un pied étaient cassés. J’avais des brûlures aux mains, au dos et au front, des éclats dans les yeux… deux longues vis ont été retrouvées dans mon corps plus tard à l’hôpital ».

Il a appelé. « Aidez-moi ! »« Mais j’ai vu seulement des gens qui me regardaient, effrayés, avec leurs valises, ils continuaient de courir. Je ne sais pas comment j’aurais réagi à leur place. J’ai essayé de me lever pour ramper, mais c’était trop douloureux. Je me suis laissé tomber en arrière en me disant que je ne voulais plus vivre ».

« Sa veste sous ma tête »

Un Belge est arrivé.« Il a mis sa veste sous ma tête et est resté jusqu’à ce qu’une ambulance arrive. Je lui ai décrit ma femme, il ne l’a pas trouvée. Elle était debout dans la ligne, juste devant moi. Elle était petite. Je suis infirmier et je connais les blessures. J’ai pensé qu’elle n’avait pas pu survivre à cette explosion. Le Belge a laissé son numéro de téléphone à l’hôpital. Je l’ai revu bien plus tard. Nous nous écrivons aujourd’hui. Il m’a rendu visite en Allemagne. D’une horreur peut naître quelque chose de beau. Je lui suis infiniment reconnaissant » .

