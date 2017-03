Tournai: 20 ans de prison pour Gianni Canaris, qui avait tué son propriétaire Daniel Thiébaut

Le tribunal correctionnel de Tournai a condamné, mercredi, Gianni Canaris (23 ans) à vingt ans de prison pour un vol avec violence, avec circonstance aggravante de meurtre, commis le 5 janvier 2015 à Tournai. Une mise à disposition du tribunal d’application des peines a aussi été prononcée pour une durée de dix ans. Gianni Canaris avait tué son propriétaire Daniel Thiébaut. Il s’agit du premier crime correctionnalisé plaidé à Tournai. Le jugement a été rendu avec vingt-quatre heures d’avance.

Le 5 janvier 2015, Gianni Canaris avait frappé à mort son propriétaire, Daniel Thiébaut, venu lui réclamer son loyer. Sans argent après avoir acheté une arme et une console de jeux, le jeune homme a demandé à son propriétaire de le conduire chez son oncle mais il l’a emmené dans un endroit discret pour lui soutirer de l’argent.

Après avoir frappé Daniel Thiébaut, il a mis la victime dans le coffre de sa voiture et il est allé chez sa sœur et chez un ami après avoir acheté des canettes dans une station-service. Trois heures plus tard, il a forcé un barrage de police à Tournai et les policiers ont ouvert le feu. La voiture de la victime, signalée volée, s’est immobilisée rue Sainte-Catherine et les policiers ont découvert le cadavre de M. Thiébaut dans le coffre.

Pour le ministère public et l’avocat des parties civiles, il ne faisait aucun doute que Gianni Canaris a tendu un piège à son propriétaire dans le but de lui voler de l’argent. « Gianni Canaris ne savait plus payer son loyer car il avait joué au poker en ligne, il avait acheté un fusil d’alarme pour 155 euros une semaine avant les faits et une console, pour 130 euros, la veille des faits. Il voulait de l’argent et comptait l’obtenir par la violence », avait commenté Me Rivière, avocat des parties civiles.

L’avocat général, Ingrid Godart, estimait que l’intention d’homicide était parfaitement établie compte tenu de l’acharnement dont a fait preuve le prévenu pour tuer Daniel Thiébaut dont le décès a été causé par un important traumatisme cérébral. Elle avait requis une peine de trente ans de prison.

Du côté de la défense, Me Toukara et Me Lemaître estimaient qu’il s’agissait « d’un acte de violence unique commis par un gamin immature en état de panique ».

Depuis la promulgation de la loi Pot Pourri II, il s’agissait du premier procès d’assises correctionnalisé qui a été plaidé à Tournai. Un procès express, deux heures quarante-cinq minutes, qui a laissé beaucoup d’amertume chez les différentes parties au procès d’autant que la chambre des mises en accusation n’avait retenu qu’une seule circonstance atténuante pour renvoyer le dossier en correctionnelle, la jeunesse du prévenu. Pourtant, ce dernier était déjà connu de la justice pour des faits de violence et de stupéfiants. Aucun témoin n’avait été entendu dans le cadre de ce procès.