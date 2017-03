Fouilles approfondies dans une habitation de Dampremy: la police est à la recherche d'une jeune Russe disparue depuis 4 ans

Une habitation de la rue Leconte, à Dampremy (Charleroi), a été la cible de fouilles approfondies, menées depuis ce mercredi matin par la police judiciaire locale de Charleroi et par la Protection civile. Les autorités sont à la recherche d’une jeune fille, Assia. Un homme, son père, devait être entendu par un juge d’instruction ce mercredi après-midi.

La police était déjà descendue sur place, au 48 de la rue Leconte ce mardi après-midi : les enquêteurs ont alors embarqué toutes les personnes présentes, une famille d’origine russe. Et ce mercredi, fin de matinée, la rue a été bloquée, tandis que la Protection civile et les enquêteurs procédaient à de nombreuses fouilles. Aussi bien dans l’habitation qu’à l’arrière, où se trouve un garage ainsi qu’un puits. Rien n’est officiellement confirmé pour l’heure, mais il s’agissait visiblement de retrouver trace d’Assia, une des filles de cette famille, qui n’aurait plus été vue depuis 4 ans. La jeune fille était âgée à l’époque de 14 ans.