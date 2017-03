Près d'un accident de la route sur dix sous un temps pluvieux: cela coûte près de 200 millions d'euros par an aux assureurs (vidéo)

Touring a sorti sa calculatrice sur base des derniers chiffres d’Assuralia des accidents de voitures sur les routes belges. En 2016, 356.218 sinistres impliquant des dégâts ont été comptabilisés, soit 2.000 de plus que l’année précédente et 12.000 de plus qu’en 2014. La moyenne quotidienne est de 980.

« Selon les instances de la sécurité routière, 9 % de ces accidents sont dus à un temps pluvieux, soit 32.000 sinistres. Le coût total de ces dégâts assurés (omnium et responsabilité civile) représente 200 millions d’euros sur un an pour un total de 2,21 milliards », souligne Lorenzo Stefani. Or il ne peut que 6 % du temps en Belgique, selon les statistiques de l’IRM.

Des études menées par les instances néerlandaises responsables de la sécurité routière (le SWOV) montrent que le risque d’accident par temps de pluie est doublé, indépendamment de l’heure et du lieu. Pour Touring, une étude plus poussée et plus détaillée s’impose.

