Saint-Georges: une maman et ses trois enfants dans l'impasse face à leur maison inachevée (photos)

Véronique Beynaerts, une mère de famille de trois enfants vit un véritable calvaire. La maison de cette Saint-Georgienne a été totalement éventrée par son ex-compagnon qui souhaitait refaire l’installation électrique. Les plafonds sont inexistants et les revêtements au sol et sur les murs ont disparu. Ce chantier inachevé sur les bras, Véronique ne peut financer d’autres travaux et lance un appel à l’aide : il lui faut du matériel.

C’est une situation plutôt délicate dans laquelle se trouve Véronique Beynaerts. À 43 ans, cette mère de famille de 3 enfants (7, 20 et 21 ans) vit dans une maison dépourvue de plafonds, de cloisons, de carrelages et de revêtements de sols et de murs. « J’ai acheté ma maison à Stockay-Saint-Georges en février 2016. Elle était tout à fait habitable il n’y avait que l’électricité à refaire. »

> Un article à lire dans notre nouvelle édition digitale de La Meuse Huy-Waremme (à découvrir gratuitement durant un mois).

Mais ce petit nid douillet va vite se transformer en cauchemar. « Mon compagnon a voulu refaire l’électricité, je lui faisais confiance, il travaille en tant que maçon et avait déjà fait du bon boulot au niveau de maison. » Les travaux avancent à bon rythme tout se passe pour le mieux jusqu’à il y a trois semaines. « Il m’a quittée me laissant la maison en chantier. Le problème c’est qu’il y a un mois et demi, il m’explique qu’il faut enlever les plafonds pour installer l’électricité. Aujourd’hui, les poutres sont apparentes et des tranchées ont été creusées dans le sol pour faire passer les fils or ce n’était pas nécessaire. On peut également voir le toit de la maison depuis l’intérieur. »

Des milliers d’euros investis

Véronique n’a aucune possibilité de loger sa famille ailleurs que sous ce toit. « Pendant les travaux, nous allions chez mon ex-compagnon. Mais maintenant, mon petit dort avec moi dans ma chambre tandis que les deux autres dorment dans la deuxième chambre. »

La Saint-Georgienne a investi des milliers d’euros dans l’achat de sa maison et dans le début des travaux. Il ne lui reste aujourd’hui que quelques euros, insuffisants pour payer d’autres travaux. De plus, Véronique a cessé de travailler suite à une forme de polyarthrite rhumatologique qui s’est déclarée il y a 5 ans, une maladie liée au stress. « Je suis sous traitement depuis décembre mais en avril, je suis obligée de recommencer à travailler. Je dois gagner de l’argent. Pour l’instant je n’ai que 950 euros par mois pour vivre et mon fils qui est au chômage m’aide parfois. »

Malgré tout, Véronique garde espoir. Elle souhaite aujourd’hui pouvoir se procurer du matériel. Son amie Sylvie Voglaire a d’ailleurs lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. « Je ne demande pas la lune. » Véronique est à la recherche de tout matériel relatif à l’installation électricité, aux cloisons et carrelages. Vous savez l’aider ? Contactez-la via le 0474/17.71.44

> Un article à lire dans notre nouvelle édition digitale de La Meuse Huy-Waremme (à découvrir gratuitement durant un mois).