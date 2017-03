Le nouveau billet de 50 euros arrive très prochainement (vidéo)

Après ceux de 5, 10 et 20 euros, c’est maintenant au tour du billet de 50 euros d’être revisité. La distribution se fera progressivement à partir du 4 avril, dans les banques et les distributeurs automatiques de billets. Le nouveau et l’ancien billet vont cohabiter pendant un moment, avant que ce dernier disparaisse peu à peu de la circulation.

L’enjeu est important puisque le billet de 50 euros est la coupure la plus utilisée en Europe, mais aussi celle qui est la plus contrefaite. Ainsi, le nouveau billet va disposer de nouveaux éléments de sécurité afin d’empêcher la production de faux billets. Parmi ces nouveaux éléments, l’encre du nombre 50 qui passe du vert au bleu lorsqu’on l’incline.