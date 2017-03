Découvrez la chanson de Blanche qui va représenter la Belgique à l'Eurovision 2017: City Lights (vidéo)

La chanson qui va représenter la Belgique lors de l’Eurovision 2017 de Kiev vient d’être dévoilée. C’est la chanteuse Blanche qui nous représentera avec son titre City Lights.

Blanche, de son vrai nom Ellie Delvaux, avait déjà participé à l’émission The Voice où elle avait échoué en quart de finale. On lui souhaite d’aller au moins aussi loin dans le concours Eurovision.

Hello everyone, I'm proud to announce that I've been selected to represent Belgium at the #eurovision #belgium #blanchemusicbe