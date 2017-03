Tropica BD et BD World Loverval fusionnent sous l'enseigne Slumberland

Le temple de la bande dessinée carolo : Tropica BD et son « concullègue » le BD World de Loverval ont décidé d’associer leurs bulles dans une nouvelle planche. Celle-ci se dessine dans le tout nouveau complexe Rive gauche. Les amateurs comme les passionnés du 9ème art retrouveront leurs héros adorés mais aussi et surtout, leurs conseillers préférés.

Christian Bernard et l’un de ses clients, dans l’actuel Tropica BD.

Installée d’abord Boulevard Tirou au début des années 80, Tropica BD c’est avant tout une histoire de passionnés. 5 étudiants tout juste diplômés de l’Université catholique de Louvain décident d’y exercer professionnellement leur passion. 35 ans plus tard, celui qui avait poursuivi l’aventure et en était devenu le patron, Christian Bernard, souhaite lever le pied. Sans pour autant abandonner ses BD et ses clients.

De son côté, le BD World Loverval envisageait un déménagement pour se rapprocher du centre de Charleroi et de ses clients. La rencontre entre les deux équipes n’a pas mis longtemps à déboucher sur un scénario idéal. Le nouveau bâtiment Rive Gauche constituant l’offre parfaite alliant un show-room vaste de 400 mètres carré et une proximité optimale de la vie économique et commerciale carolo.

Cette nouvelle librairie représentera une référence dans le milieu de la BD belge, tant par son aspect familial et convivial que par celui de spécialiste disposant d’une offre pointue et complète. Un must pour les Bédéphiles. La nouvelle enseigne Carolo s’ouvrira le 9 mars au n°2 place Émile Buisset à Charleroi.