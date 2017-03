Pacte pour un enseignement d'excellence: accord sur son plan définitif de réforme de l'école francophone

Rédaction en ligne

Le groupe central du Pacte pour un enseignement d’excellence, qui regroupe les syndicats, les pouvoirs organisateurs, les associations de parents et l’administration de l’enseignement, est tombé d’accord mercredi dans la nuit sur les réformes à entreprendre pour rendre l’école francophone plus efficace et moins inégalitaire d’ici 2030.