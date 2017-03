Dries Mertens marque encore pour Naples en Ligue des Champions : le Diable rouge donne espoir aux Italiens (vidéo)

À la suite d’une jolie combinaison entre Marek Hamsik et Lorenzo Insigne, buteur à l’aller (3-1), l’attaquant belge a croisé sa frappe pour tromper Keylor Navas (24e). Dans une ambiance de folie, le Napoli y croit !

Dries Mertens inscrit la 24e but en 34 matches pour Naples, et est désormais impliqué dans 7 des 10 derniers buts de son équipe en Ligue des Champions (6 buts et 2 assists).