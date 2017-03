Charleroi: il bat sa femme qui est enceinte

André (prénom fictif) répond sans assistance d’un avocat de quatre scènes de coups à sa compagne en juin, octobre et novembre 2015 et en janvier 2016. Si ne n’est que les deux dernières ont eu lieu alors que la jeune femme était enceinte (elle a accouché en juin 2016), ce qui constitue une circonstance aggravante supplémentaire.

Ces deux-là sont hyperjaloux et leur relation amoureuse a été tumultueuse dès le début. Il suffit que l’un des deux ait des contacts avec son ex pour que cela dégénère en scène de ménage. Et André lève facilement la main : cheveux tirés, gifles, bousculades, coups de pied. Sa compagne a déposé quatre fois plainte contre lui, certificat médical à l’appui.

Le 16 novembre 2015, elle est enceinte de 6 semaines lorsqu’il l’empoigne par les cheveux et la menace de mort si elle ne revient pas. « Je ne savais pas qu’elle était enceinte à ce moment-là », dit-il.

Le 21 janvier 2016, il le savait et cela ne l’a pas empêché de la tirer par les cheveux, la gifler et lui donner des coups de pied dans le ventre. Cette fois, il a été déféré devant un juge d’instruction qui ne l’a laissé en liberté que moyennant le respect de conditions alternatives. Il devait trouver un travail ou suivre une formation et suivre une thérapie pour ses problèmes de violence.

Un an plus tard, il n’a entamé que des bribes de démarches mais rien de concret. « Mais, tout est arrangé avec ma compagne. On est toujours ensemble, mais je vis chez mes parents. Comme elle a repris le travail, je vais tous les jours chez elle m’occuper du petit et de ses deux enfants après l’école », dit André.

Il a repris son traitement contre l’hyperactivité et cherche du travail. Il ne s’est pas opposé à une formation à la gestion de la violence et a demandé la suspension probatoire du prononcé. Jugement le 4 avril.