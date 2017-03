Aéroport de Charleroi: cap sur la Tunisie avec TUI fly

TUI fly ouvrira bientôt une nouvelle ligne au départ de BSCA. Dès le 23 juin, elle reliera Charleroi à Tunis, à raison de deux vols hebdomadaires, les lundis et vendredis. Ce sera la 29 ème destination et le 9 ème pays proposés au départ de Charleroi par la compagnie belge.

Voici quelques mois, TUI fly avait déjà annoncé une intensification de ses activités depuis Charleroi. Grâce à ce cinquième avion basé sur le tarmac carolo dès le mois de mai, la compagnie desservira six nouvelles destinations : Sarajevo, Ouarzazate, Essaouira, Hurghada, Trieste et Naples. Elle augmentera également la fréquence de routes déjà opérées depuis Charleroi vers Malaga, Casablanca, Nador, Tanger et Oujda.