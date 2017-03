Formule 1: huitième temps pour Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) aux essais de Barcelone

Le vétéran brésilien Felipe Massa (Williams), chaussé de pneus super tendres, auteur du meilleur chrono en 1:19.726, a échoué à seulement 21 millièmes du meilleur temps réalisé par le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) lors de la première session des essais hivernaux, et a devancé l’Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), en ultra-tendres, de 174 millièmes (1:19.900).

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui a lui utilisé des pneus tendres, a obtenu la troisième marque, 1:20.456, à sept dixièmes du Brésilien.

L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui a bouclé le plus de tours (80), a réalisé le quatrième temps, 1:21:127, à plus d’une seconde et demie de Massa, mais avec des pneus medium, globalement privilégiés depuis le début des essais lundi dernier par l’écurie de Maranello.