Voici pourquoi le SC Charleroi va regretter l'absence du Standard en Playoffs 1

Il y a deux ans, lorsque Charleroi s’était qualifié pour les PO1 pour la première fois de son histoire, Mehdi Bayat avait annoncé que la vente des tickets rapporterait à elle seule près d’un million d’euros au Sporting. Cette fois, ce chiffre est nuancé, même si « l’engouement d’une qualification ne serrait pas du tout comparable à celui de l’an dernier, et ce malgré la victoire en Playoffs 2 », assure l’administrateur-délégué du club carolo.

Une donnée pourrait toutefois empêcher le Sporting de remplir considérablement ses caisses : l’absence actuelle de plusieurs équipes « du top » dans les six premières places. Outre le rival liégeois, d’ores et déjà éliminé de cette course au top 6, Genk et Gand pourraient aussi devoir disputer les Playoffs 2, privant ainsi le Mambourg de belles affiches lors des prochains mois. Lors de la saison 2014-2015, les venues du Standard et de Gand en Playoffs avaient amené respectivement 14.947 et 10.106 spectateurs au stade. La rencontre face à Courtrai, pourtant elle aussi capitale, avait convaincu 8.600 personnes…

Les venues d’Ostende, Zulte Waregem et Malines seraient-elles plus attractives ? Rien n’est moins sûr…

« Il est clair que les affiches proposées seront déterminantes », note Pierre-Yves Hendrickx.

> Découvrez notre dossier complet sur les finances du Sporting Charleroi grâce à cette possible qualification en playoffs 1 dans notre nouvelle édition digitale de La Nouvelle Gazette Charleroi (à lire gratuitement durant un mois).