On connaît l'identité de l'artificier des attentats du 22 mars: il a notamment aidé Najim Lachraoui avant l'explosion de Zaventem

La police a identifié l’homme qui a fourni les armes et les explosifs aux terroristes des attentats du 22 mars dernier, à Bruxelles et Zaventem. L’homme est toujours en fuite et a même pu quitter l’Europe selon des sources concordantes.

La police a identifié l’artificier des attentats du 22 mars, qui a fourni armes et explosifs aux terroristes qui ont attaqué le métro de Bruxelles, à hauteur de Maelbeek, et l’aéroport de Bruxelles-National, à Zaventem. Selon la DH et La Libre, Amad Al-Kald, également connu sous les noms d’emprunt de Yassine Noure ou de Mahmoud, a échappé à la police et a pu fuir la Belgique et même l’Europe.

L’homme serait arrivé en Europe via la Grèce, en 2015, via la voie des migrants, avant d’obtenir un visa pour rejoindre Ulm, en Allemagne. Pris en charge par Salah Abdeslam le 3 octobre 2015, il a ensuite pu se déplacer en Europe : il a ainsi été contrôlé dans un train entre Vienne et Belgrade le 1er novembre 2015 avant de prendre l’avion entre Vienne et la Turquie, le 16 novembre 2015, soit trois jours après les attentats de Paris. Les enquêteurs ont alors perdu sa trace.

Ces derniers sont toutefois convaincus qu’Amad Al-Kald a joué un rôle dans les attentats de Bruxelles voire ceux de Paris, grâce à des déclarations de proches des terroristes, notamment. La police a également retrouvé des traces d’ADN du suspect sur les gilets explosifs de Salah Abdeslam et de son frère Brahim à Paris, mais aussi dans les planques de la rue du Fort à Charleroi et de la rue Radache, à Auvelais.

Des fichiers audio retrouvés sur l’ordinateur abandonné à Schaerbeek attestent également de conversations entre Amad Al-Kald, surnommé Mahmoud, et Najim Laajraoui, quelques heures avant que ce dernier se fasse exploser à Zaventem.

Aujourd’hui, personne ne sait toutefois s’il est encore vivant en Syrie.