"Johnny Hallyday est condamné": l'annonce de la mort imminente du chanteur crée un tollé, le chanteur rassure et porte plainte

Johnny Hallyday, 73 ans, serait-il à l’article de la mort ? On aurait pu le croire en découvrant ce lundi soir, sur le compte Facebook de Laura Smet, sa fille, un message indiquant que « les nouvelles ne sont pas bonnes » concernant l’état de santé de son père. « On me le reprochera peut-être, mais j’estime qu’il est de mon devoir de vous annoncer la mauvaise nouvelle, afin d’éviter que des charognards ne s’en emparent. Il y a quatre mois, mon père a appris qu’on lui avait diagnostiqué un cancer des poumons. Récemment, des métastases ont atteint son foie, son estomac, et malheureusement, son pancréas. Il est donc condamné », indique cette publication sur Facebook. « Mais malgré cela, il continue et continuera de se battre. Mon père n’a besoin que de l’amour de ses proches et de vos prières. Merci de bien vouloir respecter sa tranquillité. Je vous embrasse. Laura ».

Le message a été retiré depuis lors car il s’agissait... d’un faux message. Le compte de Laura Smet a en effet été piraté et l’actrice a rapidement dû reprendre le contrôle pour effacer cette publication mensongère et expliquer la supercherie. L’un des producteurs de Johnny Hallyday a également indiqué à L’Express que le chanteur se sent parfaitement bien. « On est habitué à ce genre de fausses nouvelles concernant sa mort. Il y en a quasiment tous les ans », estime-t-il.

Une plainte contre X va être déposée mardi pour le piratage du compte Facebook, a annoncé l’avocat Hervé Temime à l’AFP.

M. Temime a précisé qu’il porterait plainte devant le TGI de Paris pour «usurpation d’identité sur un réseau de communication au public en ligne, collecte frauduleuse de données à caractère personnel, vol d’information, recel et introduction dans un système de traitement automatisé de données».

Johnny Hallyday, 73 ans, a lui-même rassuré ses fans: «Pour tous ceux qui m’aiment, je vais très bien Merci», a-t-il lancé dans un tweet.

Sa santé est devenue un sujet médiatiquement sensible depuis son hospitalisation en 2009 aux États-Unis. Après avoir été opéré à Paris d’une hernie discale, il avait dû alors être hospitalisé en urgence à Los Angeles à la suite de complications. Le rockeur avait été contraint d’annuler une série de concerts présentés alors comme sa tournée d’adieu.