Affaire Troadec: le beau-frère du père poursuivi pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre

Hubert C., beau-frère du père de la famille Troadec, est poursuivi pour assassinat et atteinte à l’intégrité d’un cadavre, a annoncé lundi lors d’une conférence de presse le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

Déféré avec sa compagne jeudi, il est passé aux aveux concernant le quadruple assassinat et la disparition de la famille Troadec, composée de Pascal et Brigitte Troadec, 49 ans, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, qui n’avaient plus donné signe de vie depuis le 16 février. La sœur de Pascal Troadec et compagne d’Hubert, Lydie, a quant à elle été inculpée et écrouée pour «modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres».

Le procureur a expliqué l’existence d’un conflit au sein de la famille. Une rancœur existait entre Pascal et son beau-frère en raison d’un héritage provenant du père de Pascal Troadec. Hubert C. était persuadé qu’il détenait des pièces d’or.

Selon ses déclarations, il s’est rendu à Orvault le 16 février pour «espionner la famille». Caché dans la buanderie, il a attendu qu’ils aillent se coucher, avant de rentrer dans la maison pour récupérer une clé. Le couple s’étant réveillé, une altercation a éclaté et Pascal Troadec serait descendu avec un pied-de-biche. Hubert C. s’en est alors emparé et a tué les époux, puis le fils Sébastien et enfin la fille Charlotte.

Le lendemain, il a informé la sœur de Pascal Troadec et est retourné à Orvault pour nettoyer. Le 18, il a embarqué les corps dans le véhicule de Sébastien et regagné son domicile du Finistère. «Il semble que les corps aient été démembrés, une partie enterrée et l’autre brûlée», a précisé le procureur.

Hubert C. a été inculpé et écroué lundi soir pour «assassinats» et «atteinte à l’intégrité d’un cadavre». Sa compagne, Lydie Troadec, n’était pas sur les lieux pendant le drame, dans la nuit du 16 au 17 février, mais elle a été inculpée et écrouée pour «modification de l’état des lieux d’un crime et recel de cadavres».

Ces aveux actent le dénouement d’une histoire hors normes qui a tenu la France en haleine pendant plus d’une semaine. Le couple de suspects avait été placé en garde à vue à Brest dimanche.