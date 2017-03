Scandale Publifin: le sort de Stéphane Moreau et André Gilles dépend d'eux!

Il s’est mis au travail en toute discrétion : le conseil de déontologie du PS se penche actuellement sur le scandale Publifin. Leurs clients : André Gilles et Stéphane Moreau. Alain Mathot, puis Annie Taulet (Saint-Ghislain) figurent aussi à l’agenda de cette « assemblée de sages ».

Il y a tout juste un mois, le parti dirigé par Elio Di Rupo faisait savoir que le Bureau confirmait la saisine de son conseil de déontologie et de sa commission de vigilance nationale au sujet de Publifin. Dans l’attente du résultat des travaux, MM. Moreau et Gilles étaient suspendus de leurs mandats internes. « Ils ne peuvent plus participer au Bureau du parti ni aux réunions de la Fédération liégeoise », disait le PS

Un mois plus tard, le conseil, qui a pour mission de vérifier le respect de la loi et des statuts du PS, mais aussi des règles déontologiques, a pris ses quartiers (il a d’ailleurs tenu une réunion lundi). Le duo Moreau-Gilles est le premier mis sur la sellette.

